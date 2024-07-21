Usta oyuncu Şener Kökkaya (82) hayatını kaybetti. Kökkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tiyatro ve sinemamızın değerli ustalarından, tiyatro yaşamına Eskişehir'de başlayan ve ilk kurulan Eskişehir Belediye Tiyatrosu oyuncularından, büyük sanatçı Şener Kökkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar ve alkışlarla" denildi.