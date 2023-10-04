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Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan ile Basın Yayın Daire Başkanı Didem Demir, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, ziyarette sendika çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

22 ilde şubelerinin olduğunu ve toplam 47 bin üyelerinin olduğunu aktaran Kadir Erkan, “Küçük bir sendika idik, büyüyerek buralara geldik” dedi.

Çorum’da bir tekstil fabrikasında örgütlenme çalışmalarını başlattıklarını belirten Erkan, kısa bir sürede 200’ye yakın üyeye ulaştıklarını ifade ederek, tek dertlerinin işçilerin sosyal haklarını almak olduğunu söyledi.

Çorum’da özel sektörde sendikal işçi hareketinin az olduğunun altını çizen Erkan, Çorum’da teşkilat kurmak istediklerini ifade etti.