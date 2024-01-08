Ahlatcı Çorum FK ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Titanic Otel’de hafta sonu yaptığı üç antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlılar cumartesi günü tek çalışma yaparken pazar gününü ise çift çalışma ile geçirdi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde cumartasi günü otel sahasında yapılan çalışma ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ile devam etti.

Çalışmanın sonraki bölümünde üçerli gruba ayrılan kırmızı siyahlı takım oyunsal formattaki yükleme çalışması yaptı.

Bu oyun forlatındaki çalışma oldukça neşeli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Öğleden sonrayi dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı takım dün sabah çalışmasında büyük bölümü taktik çalışma ile geçirdi.

Teknik Heyet taktiksel olarak eksik gördükleri bölümlere yönelik özel bir çalışma yaptırdı.

Serkan Özbalta ligin ikinci yarısında oynadığı oyun sistemini aksaksız olması için yoğun çaba içinde olduğu gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK dün akşam saat 17.30’da ise otelin fitnes salonunda kuvvet çalışması yaptıran Teknik Heyet takıma bugün izin verecek.

Kırmızı siyahlı takım yarın sabah ve akşam çift antrenmanla günü tamamlarken çarşamba sabahı yapacağı çalışma ile devre arası kampını tamamlayarak öğleden sonra Çorum’a dönmek üzere Antalya’dan ayrılacak.