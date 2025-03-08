Ahlatcı Çorum FK tarihinde en uzun süre görev yapan Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya çiçekli veda.

17 ay boyunca kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör olarak görev yapan Serkan Özbalta’ya ayrılık kararının ardından veda töreni düzenlendi.

Tesislerde düzenlenen veda töreninin ardından tesis önünde Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Yılmaz Özkul, Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı bir törenle Serkan Özbalta’ya yine çiçek vererek uğurladı ve bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Kırmızı Siyahlı takımda Serkan Özbalta’dan önce görev yapan Tahsin Tam’a da çiçekli bir uğurlama yapan Çorum FK bu anlamda örnek bir uygulama yapıyor.