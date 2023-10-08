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HARUN AKKAYA

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Saraylı Tarım'ı ziyaret etti.

Adem Özdemir, ziyarette Saraylı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıca ve kardeşi Ali Ilıca ile görüşerek tesisleri hakkında bilgi aldı.

13 bin tonluk depolama kapasitesiyle Çorum'un ve bölgenin en büyük ve en modern soğuk hava deposu tasnif ve paketleme tesisi olduğunu belirten Özdemir, şehrin ekonomisine katkı sağlayan ve Türkiye’de yaklaşık 35 ilde ticari faaliyette bulunduğunu söyledi.

İşletmenin 12 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Özdemir, "Yurt dışına meyve ihraç eden ihraç ettiği meyvelerin kalite sınıflandırmasını yapan, Çorum Organize Sanayi'nde Çorum halkına iş istihdamı sağlayarak yapılan meyve ihracatında derece yapan, üretimi teşvik eden, katkısız safi elma ve kivi sirkesi üreten atık meyve posalarında hayvan yemi üretmeyi tasarlayan Mustafa Ilıca ve Ali Ilıca abilerin sahibi olduğu Saraylım tarımı ziyaret ettim” dedi.

Çorum'a iş istihdamı sağlayan Ilıca kardeşlere teşekkür eden Özdemir, “Aynı zamanda bitkisel üretimi teşvik eden Saraylım Tarıma ziraat odası başkanı olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.