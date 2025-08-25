Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın'ın annesi emekli öğretmen Nafia Yalçın hayatını kaybetti.
Emekli öğretmen Hüseyin Yalçın'ın eşi, İngilizce Öğretmeni Bahar Güneş'in annesi, Dilay ve Kerem Yalçın'ın babaannesi, Benan ve Deniz Bal'ın anneannesi Nafia Yalçın'ın cenazesi 26 Ağustos Salı günü Akşemseddin Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar