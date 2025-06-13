İskilip Belediyespor güreşcisi Özdenur Özmez Avrupa Güreş Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi.

Makedonya’nın Üsküp kentinde devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında 61 kiloda milli mayoyu giyen Özdener Özmez dün ön eleme maçında Estonya’lı Karol Tamson’u 10-0 teknik üstünlük ile yendi. Ardından ikinci turda İsveçli İnez Ester Lea Aireksinen ile karşılaşan Özdenur Özmez rakibini henüz ikinci dakika içinde tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Özdenur Özmez çeyrek final maçında geçen yılın Avrupa Şampiyonu olan Gürcistanlı rakibi Miranda Kapanadze ile karşılaştı. Rakibini birinci dakikalada dolmadan 2-0 önde götürdüğü maçı yine tuşla kazanan Özmez yarı finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonada Özmez dün akşam saatlerinde yarı final maçına çıktı. Milli güreşci maçı kazanması halinde şampiyonluk kaybetmesi halinde ise bronz madalya için mindere çıkacak.