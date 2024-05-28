Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde “Bir Bilim Dalı Olarak Sanat Tarihi ve Gelişimi” konulu panel gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Valiliği ortaklığı ile yürütülen "Bilimde Öncüler Okulumda" projesi kapsamında gerçekleştirilen panelde öğrenciler sanat tarihinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi oldular.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda yapılan konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esra Keskin, Dr. Tülay Yeşiltaş ve Dr. Zeynep Aytekin katıldı.

Moderatör Doç. Dr. Keskin, sunumunda bir bilim dalı olarak sanat tarihinin gelişimi, sanat tarihi kavramı, günümüzde sanat tarihi ve sanat tarihinin geleceği hakkında bilgiler verdi.

Dr. Zeynep Aytekin ise konuşmasında, multidisipliner bir bilim dalı olarak sanat tarihi araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri anlattı.

Dr. Tülay Yeşiltaş da monarşi ile yönetilen İngiltere’de kültürel koruma ve sanat tarihi eğitimini ele aldığı konuşmasında, kültürün İngiltere turizmi için büyük bir öneme sahip olduğunu, İngiltere’deki kolejlerin tümünde, devlet liselerinde ise sadece bir bölümünde sanat tarihi dersinin okutulduğunu belirtti. Panel sonunda konuşmacılar öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Program Okul Müdürü Necmettin Ünal’ın panelistlere teşekkür plaketi ve katılım belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.