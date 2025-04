CHP lideri Özgür Özel gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. En önemsediği konulardan birinin imza kampanyası olduğu belirten Özel "Biz dünya siyaset tarihine geçecek işler yapıyoruz. '800 bini geçemez' diyorlardı, oysa 1 milyon 250 binin üzeri seferberlik halidir. Biz 'İkna et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et' dedik ve bunu gerçekleştirdik. Bunu başarmamızı sağlayan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü bize büyük bir haksızlık yapıldı ve bu nedenle ortaya çıkan tepkiyi de örgütleme imkanını bize verdi" dedi.

"ATATÜRK GİBİ SAMSUN'DAN BAŞLIYORUZ"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ve Emin Özgönül ile görüşen Özel, "Demokrasi için, Ekrem Başkan için Ağrı Dağı'nda da miting yapacağız. Atatürk gibi Samsun'dan başlıyoruz, sonra Yozgat'ta traktörlü miting, her hafta da İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi var. Özel, Atatürk'ün partisine kayyum atanmaya çalışıldığını da belirterek, "Karşıma tank getir ateş et, bomba at, beni öldür ama kayyum atamaya kalkma'' diyerek şu mesajları verdi:

"SÜREÇ DEFTERİ TUTUYORUM"

"Esenyurt olayından bu yana olağanüstü süreç defteri tutuyorum, her şeyi not alıyorum. Mesela deftere 'Beşiktaş bardağı taşırdı' diye yazmışım. Olaylar Esenyurt ile başladı, kayyum atadılar. Beşiktaş'a operasyon geldi. Bu yapılanı savaş ilanı kabul ediyorum. Savaşla ne yapılırsa biz de onu yapıyoruz, mücadele, savunma, cesaret, saldırı hepsi bizde var, bundan sonra savaştayız. Madem savaş ilan ediyorsun kabul ama ilk ateşi o açtı. Bir komşu ülke savaş ilan ederse ne yapacaksın? O bana ateş ediyor, vuruyor. Ben duracağım diyemezsin. Ama savaşı ben ilan etmedim yani haklılık zeminindeyim. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde çoğunluk enerjisi bizde.

AĞRI DAĞI'NDA MİTİNG

Siyasette kazanmak için gerekli üç şey var. Ahlaki üstünlüğü kaybetmeyeceksin. Psikolojik üstünlük sende olacak. Çoğunluk enerjisinden istifade edeceksin. O nedenle karşı tarafın elindeki bütün imkanlara rağmen şu anda gündemi CHP belirliyor. Biz Saraçhane'de yasak olmasına rağmen 7 gün üst üste aynı yerde aynı saatte aynı konuşmacı ile her gün daha kalabalık mitingler yaptık. Çoğunluk enerjisiyle gittik ve orada çok önemli bir iş yaptık. Gittiğimiz her yerde Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim mitingi talebi var. Şu anda 50 şehir netleşti hepsinde miting yapacağız. Bugün, saat 14.00'te Samsun Cumhuriyet Meydanındayız. Atatürk de Samsun'dan başladı, ilk Cumhurbaşkanı oradan başladı. Son Cumhurbaşkanımız da oradan başlayacak. Her çarşamba saat 20.30'da İstanbul'un bir ilçesinde miting var. Şişli nasıl bekliyordu? Şimdi Beylikdüzü'nü gör. Sonra Yozgat'tayız, orada ceza kestikleri traktörler de olacak. Ağrı Dağı'nda da miting yapacağız. Ekrem Başkan için demokrasi için, özgürlük için, adalet için Ağrı Dağı'na da çıkıp miting yapacağız.

"BAŞARIMIZDA ERDOĞAN'IN DA PAYI VAR"

En önemsediğim şeylerden biri de imza kampanyası. Biz dünya siyaset tarihine geçecek işler yapıyoruz. 1 milyon 750 bin üyenin üzerine 14,5 milyon da gelip dayanışma sandığında oy attı, imza verdi.'800 bini geçemez' diyorlardı, oysa 1 milyon 250 binin üzeri seferberlik halidir. Biz 'İkna et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et' dedik ve bunu gerçekleştirdik. Bunu başarmamızı sağlayan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü bize büyük bir haksızlık yapıldı ve bu nedenle ortaya çıkan tepkiyi de örgütleme imkanını bize verdi. Örgütleyen, Saraçhane'ye çağıran, sandığa çağıran benim ama bu büyük enerji, yapılan bu büyük bir hukuksuzluktan kaynaklanıyor.