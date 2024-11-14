Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği öğrencileri ve aileleri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

İl Jandarma Komutanlığını gezen öğrenciler ile aileleri, Olay Yeri İnceleme, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Aracı (HAYDİ), Trafik ve Asayiş timlerinin araç ve malzemelerini yakından görme fırsatı buldular.

Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verildikten sonra öğrenciler iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yapılan gösteriyi ilgi ile izlediler. Öğrencilere çocuklar için hazırlanan “Tim Jandarma” çizgi filmi izletilerek çeşitli hediyeler verildi.