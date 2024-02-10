Özel Çorum Ada Koleji, 1915 Çanakkale Gezici Müzesi’ni ağırladı.

Çanakkale Savaşları'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği 1915 Çanakkale Gezici Müzesi Özel Ada Koleji’nde öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Gezici müze ile Özel Çorum Ada Kolejinin öğrencileri, Çanakkale'nin destansı mücadelesini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezici müze ile ilgili okul yönetiminden açıklamada; “Aziz milletimizin benzersiz kahramanlık hislerini canlı tutan eşsiz bir deneyim, bugün Özel Çorum Ada Koleji'nde yerini buldu. Okulumuz, 1915 Çanakkale Gezici Müzesi ile öğrencilerimize unutulmaz bir tarih yolculuğu sundu. Müze, savaşın yaşandığı topraklardan getirilen gerçek objeler ve canlı tarih anlatımlarıyla öğrencilerimizin gözleri önünde canlandırıldı. Bu muhteşem etkinlik, sadece tarihi anlamakla kalmadı, ulusal birlik ve beraberliğimizi ve gelecek nesillere aktarılacak manevi değerlerin önemini bir kez daha hatırlattı. Tarihin gizemli sayfalarını birlikte açmak ve şanlı geçmişimizin ışığında birlikte, güvenle, geleceğe bakmak için Özel Çorum Ada Kolejinde buluşalım.” ifadelerine yer verildi