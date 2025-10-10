Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yazır köyü yolunun çamur içinde olduğunu belirterek; "Çorum Boğazkale Yazır Köyü yolu İl Özel İdaresi tarafından su deposu yapımı aşamasında kazıldı ancak İl Özel İdaresi kazdığı yolu yeniden yapmayı unuttu" dedi

Aradan 3 yıl geçtiğini hatırlatan Tahtasız, yağmur yağdığında Yazır köyünde çamur ve perişanlık diz boyu olduğunu söyledi.

Yoldan ne araç geçebildiğine ne yaya yürüyebildiğine dikkat çeken Tahtasız; "Köy sakinlerinden bir vatandaşımız kanser hastası eşini sırtında taşımak zorunda kalıyor. Sayın Valimiz Ali Çalgan, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sn. Recep Çıplak ve Boğazkale Kaymakamı Sn. Emine Karataş Yıldız’a Yazır Köyü halkı adına sesleniyorum: Yazır Köyü’nün yol çilesine bir an önce son verilmeli. İl Özel İdaresi tarafından bozulan yol yeniden yapılmalıdır. Bu çağda bu yolları ne ülkemiz ne de köylülerimiz hak ediyor." ifadelerini kullandı