CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Özel, CHP'nin Kurultay sürecindeki il kongrelerinin iptali talebiyle ilgili "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yapan Özel, yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İDDİANAME TEL TEL DÖKÜLÜYOR"

Özel, "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi" hakkında konuşarak iddiaların siyasi amaçla hazırlandığını savunarak "İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı'nın. Ahmet Özer bir iftira yüzünden 9 aydır içeride tutuluyor. Ceza alsa 3 ay sonra çıkacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti'ye geçti. Bu iddianame 'duydum', 'sanıyorum', 'galiba' ifadeleriyle dolu. Bu insanlar siyaseten tutuklandı, çünkü İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olması

"SİYASİ OPERASYON YAPIYORLAR"

CHP lideri, İmamoğlu'nun tutukluluğunun siyasi bir hamle olduğunu dile getirerek, "Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldınız içeriye. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmasın istediniz. Bu bir siyasi operasyon. Ama biz mücadeleden geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ TEPKİSİ: HAZIMSIZLIĞIN BU KADARI

Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın iptal dilekçesi hakkında da konuştu. Özel, "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..." tepkisini gösterdi.