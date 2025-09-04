CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Partiden ihraç edildiği duyurulan ve 15 gün içinde savunma yapması istenen Gürsel Tekin, "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım" dedi.

"EN KISA SÜREDE RANDEVU TALEP EDECEĞİM"

Tekin, krizin çözümüne yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı. CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirten Tekin, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "En kısa sürede randevu talep edeceğim. Tabii ki görüşürüm, niye görüşmeyeyim, benim genel başkanım. Kemal Bey'le de Ankara'ya gittiğimde randevu isteyeceğim, görüşeceğim" sözleriyle iki liderle diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN JET YANIT

Gürsel Tekin'in randevu talebinde bulunacağı duyurduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ise jet yanıt geldi. Özel "Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm ama kayyum olmayı kabul etmiş birine randevu vermem! 'Delegeler imza toplamış, il kongresi için üzerime düşeni yaparım' derse gelebilir" dedi.

GÜRSEL TEKİN: PAZARTESİ CHP İL BİNASINA GİDECEĞİM

Öte yandan CHP'ye kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini ve kendisiyle birlikte atanan 4 kişiyle birlikte 2 gündür çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.