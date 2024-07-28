Diş Hekimi Çağrı Gers’in sahibi olduğu Özel Sistem Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği dualarla açıldı.

Yavruturna Mahallesi, Garipdede Sokak, No: 3/A Kadeş Barış Meydanı arkasında hizmet veren Özel Sistemdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından işletme sahibi Çağrı Gers, davetlilere Özel Sistem Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni gezdirerek, ağız ve diş sağlığı konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Son teknoloji cihazlarla, dünya markası ürünlerin kullandıklarını anlatan Gers, kapsamlı diş muayenesi, çeşitli diş bakımı, cerrahi prosedürler ve estetik diş hizmetleri sunduklarını ifade etti.

Çorum’da diş protez laboratuvar bünyesinde bulunduran ilk ve tek ağız ve diş sağlığı polikliniği olduklarını belirten Gers, dijital diş hekimliği sayesinde teşhis, planlama ve tedavi sırasında tamamen veya kısmen bilgisayar destekli cihaz kullanabildiklerini söyledi.

Klinik bünyesinde panoramik röntgen, 3D ağız içi tarayıcı cihazlarıyla kaliteli ve güvenilir hizmet verdiklerini belirten Gers, ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.