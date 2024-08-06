6 ile 9 Eylül tarihleri arasında kurultay yapma kararı alan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, kararı kendisinin aldığını ve 'korktu kaçtı' dedirtmemek için böyle bir yol seçtiğini söyledi.

CHP'de 2023 genel seçimlerinden sonra başlayan değişim rüzgarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakan Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Bu süreçten sonra sık sık Kılıçdaroğlu'nun yeniden mücadeleye hazırlandığı iddiaları arasında CHP'nin beklenen kurultay tarihi de netlik kazandı.

EYLÜLDE KURULTAY VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, kurultay kararı alındı.

Kurultay tarihi olarak ise 6 ile 9 Eylül arası kararlaştırıldı.

Gelişmenin ardından İsmail Saymaz'a konuşan Özel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAÇTI' DEMESİNLER DİYE KARARI BEN ALDIM"

Kurultay kararını 'kaçtı' denmemesi için kendi aldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"'Korktular da seçim maddesi eklemeyelim diye böyle yaptılar' şeklinde açıklamalar olur, parti yıpranır, olmayan bir endişe varmış gibi algılanmaya çalışılır diye bu kararı aldım.

Vatandaşın ve partilinin şikayeti olmayan bir genel başkandan ve yönetimden birilerinin şikayeti varsa onların bileceği iş. Ama istismara yönelik olarak 'Kaçtı, ondan PM’de karar aldı, kendi almadı' dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam."