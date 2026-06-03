CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilerle bir araya geldi. Olası hukuki ve siyasi engellere karşı bir "yedek parti" formülünün gündemde olduğunu söyleyen Özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Biz bunu felaket senaryosu için düşündük" diyen Özel, yeni bir partinin varlığına ve gerekliliğine ilişkin senaryoları anlattı. Toplantıda erken seçim ihtimaline ilişkin soruları da cevaplayan Özel'in aday olarak İmamoğlu'nun adını anmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası hukuki ve siyasi engellere karşı bir "yedek parti" formülünün gündemde olduğunu ve erken seçim ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

Özel, "felaket senaryosu" olarak nitelendirdiği olası bir durumda (mutlak butlan, baskın seçim veya kurultay yapmama nedeniyle seçime girme yeterliliğini kaybetme gibi) hukuki ve siyasi engellere karşı bir "yedek parti" formülünü düşündüklerini belirtti.

Kürt siyasi hareketinin de "iki yedekli" gitmesini örnek göstererek, bir kusur bulunması halinde ikinci bir partinin daha hazır bulundurulması gerekebileceğini ifade etti.

Özel, CHP'den ayrılma gibi bir kararlılıklarının olmadığını, mücadeleyi partide vererek iktidara yürüyüşü hedeflediklerini söyledi.

Erken seçim ihtimaline ilişkin bir soruya ise "Kasım ayında seçim için ilk oyu ben veririm. Adayımızı belirleriz, Cumhurbaşkanını değiştiririz" şeklinde cevap verdi. Toplantıda erken seçim ihtimaline ilişkin soruları cevaplarken aday olarak İmamoğlu'nun adını anmaması dikkat çekti.



"BİZ BUNU FELAKET SENARYOSU İÇİN DÜŞÜNDÜK"

Yeni bir partinin varlığının gerekli olduğunu söyleyen Özel, “Biz bunu felaket senaryosu için düşündük. Şöyle söyleyeyim; Mutlak butlan geldi, baskın seçim yapılıyor veya partinin 6 yıl kurultay yapmaması nedeniyle seçime girme yeterliliği kaybedilirse ve o zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam, orada bir şey yok” şeklinde konuştu.

“YEDEK BİR PARTİ GEREKEBİLİR”

Özel, ikinci bir yedek partinin daha sinyalini verdi. Özgür Özel, “Kürt siyasi hareketinin hâli işte hep iki yedekli giderler. Çünkü orada da başka bir kusur bulunur, eksik bulunursa ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir.

Bunda bir sorun yok ama biz ‘CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz’ diye bir kararlılığımız yok. Biz iktidar yürüyüşünü partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız” dedi.



ADAY OLARAK İMAMOĞLU'NUN ADINI ANMADI

Özel, erken seçim ihtimaline ilişkin soru hakkında ise “Kasım ayında seçim için ilk oyu ben veririm. Adayımızı belirleriz, Cumhurbaşkanını değiştiririz” ifadelerini kullandı.