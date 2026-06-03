"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide ikinci dönemi resmen başladı.

Kılıçdaroğlu'nun, Genel Merkez'de düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı FETÖ ve yolsuzluk vurgusunun ardından kurmaylarına yeni bir denetim süreci için talimat verdiği öğrenildi.

Özel bir denetim mekanizması oluşturulacak

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre parti bünyesinde FETÖ ve yolsuzlukla mücadele amacıyla özel bir denetim mekanizması oluşturulacak.

CHP'li tüm belediyeler

Yerel yönetimler ve hukuk alanında uzman isimlerin yer alacağı mekanizma kapsamında yalnızca hakkında iddia bulunan belediyeler değil, CHP'li tüm belediyeler denetime tabi tutulacak.

Yeni sistemle amaçlanan, herhangi bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, olası riskleri önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak.

CHP kaynakları, "Önemli olan kazayı olduktan sonra konuşmak değil, yaşanmadan önce önlem almak" değerlendirmesinde bulundu.