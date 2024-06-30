İzmir'de su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılarak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yapıldı.

İZMİR'DEKİ SU ZAMMINA İSYAN ETTİ

Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir'de yapılan su ve atık su tarifelerine yapılan yüzde 45'lik zammı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı yönetim tarzı konusunda sert bir şekilde eleştirdi.

"SEÇİM SONRASI ELEKTRİK ZAMMINDAN BİLE YÜKSEK ZAM YAPILIYOR"

Özel'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!"

"KARDEŞİM BARIŞ ADALET YÜRÜYÜŞÜNDEN BERİ İŞSİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde kardeşi Barış Özel için "İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet Yürüyüşü'nden beri işsizdir. Çalıştığı bankadan adalet yürüyüşü için izin istedi. 60 gün izni olmasına rağmen vermediler. O da kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işten ayrıldı. Onu yaptığı için adalet yürüyüşünden beri işsiz. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz" ifadelerini kullanmıştı.