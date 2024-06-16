Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı için adaylığını açıklayan Osmancıklı Özlem Güngör, 25 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde görevi üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Eğitim ve iş hayatında kazandığı deneyimlerle partisine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade eden Güngör, kadınların siyasal yaşama daha aktif katılımını sağlama ve güçlü bir kadın mücadelesi başlatma konusunda kararlılığını vurguladı.

CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığına adaylığını açıklayan Özlem Güngör, 25 Haziran'da yapılacak seçimlerde görevi üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu. Konuşmasında partinin çeşitli kademelerinden temsilciler ve basın mensuplarına hitap eden Güngör, eğitim ve kariyer yolculuğundan elde ettiği deneyimlerle kadınların siyasette daha aktif rol almasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.