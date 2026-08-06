Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti’nin İl Başkanlığına Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığına ise Hamdullah Uğur Yağmur getirildi.

Bilindiği üzere CHP’de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in Genel Başkanlığında, 91 milletvekilinin de kurucular kurulunda görev almasıyla “Yeni Parti” kurulmuştu. Partinin kuruluş sürecinin ardından CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve tüm parti yönetimleri istifa ederek Yeni Parti’ye katılmıştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de onayı ile Çorum İl Başkanlığına Av. Dinçer Solmaz getirilirken, Merkez İlçe Başkanlığına ise CHP döneminde İl Başkan Yardımcısı ve İl Muhasibi olarak görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hamdullah Uğur Yağmur atandı.

Solmaz ve Yağmur’un bugünden itibaren resmen göreve başlaması, İl ve Merkez İlçe yönetimini oluşturması bekleniyor.