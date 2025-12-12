Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, rahatsızlığından dolayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo oldu.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak ve Duran Keçeci, hastanede tedavi gören Özlem Güngör’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Başkanı Solmaz ve beraberindekiler, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör’ün durumu hakkında bilgi alarak, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Güngör ise nazik ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.