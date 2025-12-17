Türkiye'nin en köklü mobilya mağazalarından Özlem Max Mobilya, 2025 yılının son günlerine özel büyük bir kampanya başlattı.

7 bin metrekarelik mağazası ile bölgenin en büyük mobilya mağazası olan Özlem Max Mobilya Mağazası'nda kaçırılmayacak yıl sonu fırsatı Çorumluları bekliyor.

2026 yılı mobilya kreasyonunu müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirten mağaza sahibi Metin Ünal, turuncu etiketli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler uyguladıklarını açıkladı.

YARIM ASIRLIK FİRMA

'Mobilyanın Duayeni' sloganıyla faaliyet gösteren Özlem Max Mobilya'nın 50 yıl önce, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazeleri ile sektörün öncüsü olmaya devam ettiklerini ifade etti.

TÜM ÜRÜNLERDE 9 TAKSİT İMKANI

Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Ünal, "Her tarzda her bütçeye uygun mobilyalar 9 taksit kolaylığı ile sizleri bekliyor." dedi

KAMPANYA 31 ARALIK'A KADAR

31 Aralık'a kadar sürecek kampanya ile ilgili bilgi almak ve yeni nesil mobilyaları görmek isteyen herkesi Özlem Max'a davet eden Ünal; "Benzersiz fiyat ve ödeme seçenekleri içeren kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşidimizi yakından görmek isteyen herkesi Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazalarımıza bekliyoruz" dedi

Ünal, evlilik planı yapan çiftler ve evini yenilemek isteyenlerin bu kampanyayı kaçırmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ'

Alanında pek çok ilke imza atan firmalarının, 'Özlem Max'la mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü anlatan Ünal, "Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz" dedi.

Mağaza bünyesindeki teknik servis birimiyle satış sonrası hizmet alanında da iddialı olduklarının altını çizen Ünal, müşteri memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Satışa sundukları tüm ürünlerin 2 yıl garanti kapsamında olduğunu vurgulayan Ünal, Türkiye'nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını kaydetti.