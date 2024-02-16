Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Emine Özten çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Emine Özten azaları Behiye Karakaya, Oya Sapancı, Gülten Baş Zorlu, Demet Sezgin, Erhan Zorlu, Özcan Özdoğan, Hüseyin Bektaş ve Volkan Olukcu ile birlikte Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dayanışma Derneği’ne, Dost Radyo’ya ve Bahabey Caddesi esnafına ziyaretler gerçekleştirerek çalışmalarını tam gaz sürdürdü.

Bahçelievler Mahallesi’nin tek kadın adayı olan Emine Özten azalarıyla birlikte Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Özten, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Arap Filiz ve yönetim kuruluna hoş sohbet ve dilekleri için teşekkür etti.

Dost Radyo’ya da ziyaret gerçekleştiren Emine Özten, Dost Radyo Sahibi Şahin Örgel ve Emine Örgel’le sanat, kültür ve tiyatro olmak üzere bir çok konuda sohbet gerçekleştirdi. Özten, Yazar, Oyuncu, Gazeteci Şahin Örgel ve Emine Örgel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Emine Özten, Dost Radyo ziyareti ardından Bahabey Caddesi’nde esnaf gezisi yaparak bereketli ve bol kazançlı günler diledi.