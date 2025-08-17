Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi(Pankobirlik) 35. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde gerçekleşen genel kurula Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Murat Akar’ın başkanlığını yaptığı divanda Yıldırım Külcü, Yusuf Özküçükgöz, Salih Biçer, Memduh Çağıl ve Ali Bardakçı görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan bir konuşma yaptı.

Kooperatifin her geçen yıl faaliyetlerini artırmayı ve çiftçilere yardımcı olmayı görev edindiğini belirten Pehlivan, “Geçtiğimiz faaliyet yıllarında da siz ortaklarımızın ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmek için imkanları ölçüsünde azami gayreti göstermiştir” dedi.

Kooperatife bağlı 12 bin 921 gerçek, 56 tüzel olmak üzere toplam 12 bin 977 kayıtlı üye olduğunu aktaran Pehlivan, 26 personel ile ortaklarına hizmet ettiklerini söyledi.

Kooperatifin geçtiğimiz faaliyet döneminde 2 bin 892 adet aktif ortağına Tarım Alet ve Makinası, Sulama Boru ve Malzemesi, Zirai Mücadele İlacı, Kimyevi, Organomineral ve Sıvı Gübre, Tohum ve Fide, Hayvan Yemi, Araç Lastikleri ile Tarımsal İşlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 216 milyon liralık satış yaptığını açıklayan Pehlivan, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu satışların büyük bir kısmı anlaşma yapılan bankaların üretici kartları ile gerçekleşmiş ve imkanlar ölçüsünde gerektiğinde komisyonsuz olarak satışlar yapılmıştır.

Kooperatifimiz ortaklarının tarımsal ürünlerini değerlendirmek, ürünlerin piyasadaki fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2024 faaliyet yılında da çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda ortaklarımızdan ton bedeli 350 TL'den başlayarak 900 TL'ye kadar olmak üzere toplam 2.887 ton yas pancar küspesi alımı yaparak, paketlemiş ve çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur.

Ayrıca çeşitli bölgelerde olmak üzere yaklaşık 440 ton slajlık mısırı paketleyerek yine ortaklarına yardımcı olmaya çalışmıştır Kooperatifimiz 2024 faaliyet yılında ana sözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkanları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmış ve bu uğurda bütün imkanlarını kullanmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek yegane gayemiz olacaktır.”

Yönetim kuruluna ait faaliyet raporu, denetleme raporu ve gelir-gider hesap raporları okunması ve ibrazının ardından seçime geçildi.

Tek adayın olduğu seçimde mevcut başkan Ahmet Pehlivan yeniden Pankobirlik başkanlığına seçildi.

Pehlivan’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: “Bülent Özdemir, Oğuz Arpaz, Başer İşler, Şükrü Melendiz, Av. Cengiz Ayvaz, Sinan Eryücel, Mücahit Karaçay”