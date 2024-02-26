Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOBİRLİK) ile Şekerbank arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum PANKOBİRLİK üyelerinin tarımsal kredi ve Hasat Kart ihtiyaçlarının Şekerbank TAŞ tarafından karşılanması ile ilgili işbirliği protokolü hayata geçirildi.

İmza törenine Çorum PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Kooperatif Müdürü Cavit Temiz ve Muhasebe Müdürü Ethem Ünlü ile Şekerbank TAŞ Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık, Tarım Bankacılığı Satış Müdürü Aktan Demir, Çorum Şube Müdürü Muhammet Şanlıtürk, Tarım ve Orman Bankacılığı personelleri Burak Aydın ile Cem Burak Şimşek katıldılar.

Çorum PANKOBİRLİK’ten işbirliği protokolü ile ilgili yapılan açıklamada, “İmzalanan protokol kapsamında kooperatif üyelerimiz, kooperatifimiz şubelerinden karşılayacakları her türlü ihtiyaçlarını Şekerbank Hasat Kart ile 5 ay sonra faizsiz ödeyebilecek, isterlerse uygun faiz koşulları ile 1 yıla kadar erteleyebileceklerdir. Yine sadece kooperatifimiz üyelerimiz için geçerli %10 indirimli uygun faiz oranları ve şartları ile büyükbaş süt hayvancılığı yapan üyelerimize hayvan alımı için kullandırılacak krediler azami 5 yıl vadeli ve yılda bir ödemeli, tarımsal girdi (yem, zirai ilaç, gübre, tohum, mazot vs.) ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılacak krediler ise azami 2 yıl vadeli ve yılda bir ödemeli olacaktır. Yapılan bu protokolün üretimin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli olmasına katkı sağlaması dileğiyle tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.