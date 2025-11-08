Antalya'da 39 yaşındaki adam, kaldığı pansiyonun odasında ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 460. Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı odada kaldığı arkadaşı, son 2-3 gündür kendisine ulaşamadığı Ümit Kalın için endişelenince durumu pansiyon yetkililerine bildirdi.

Yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Odaya giren ekipler, 39 yaşındaki Ümit Kalın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine çağrılan belediye tabibi, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Pansiyonda olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Kalın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.