Kayseri’de bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek için ışıkta bekleyen yayaların arasına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen kazada, 07 AOS 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıya geçmek için ışıkta bekleyen kalabalığın arasına girdi.

Kazada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı