Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

TÜRKİYE REKORLA TAMAMLADI: 28 MADALYA

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

Golbol: Golbol Kadın Milli Takımı - Altın



Para okçuluk: Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) - Altın



Para yüzme: Umut Ünlü (50 metre serbest S3) - Altın



Para yüzme: Umut Ünlü (200 metre serbest S3) - Altın



Para tekvando: Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) - Altın



Para judo: İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) -Altın



Para okçuluk: Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) - Gümüş



Para atletizm: Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) - Gümüş



Para atletizm: Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) - Gümüş



Para halter: Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) - Gümüş



Para halter: Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) - Gümüş



Para masa tenisi: Kübra Korkut (Kadınlar S7) - Gümüş



Para tekvando: Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) - Gümüş



Para tekvando: Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) - Gümüş



Para tekvando: Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) - Gümüş



Para atıcılık: Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) - Gümüş



Para atletizm: Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) - Bronz



Para judo: Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) - Bronz



Para judo: Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) - Bronz



Para judo: Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) - Bronz



Para halter: Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) - Bronz



Para halter: Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) - Bronz



Para yüzme: Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) - Bronz



Para masa tenisi: Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) - Bronz



Para masa tenisi: Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) - Bronz



Para masa tenisi: Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) - Bronz



Para tekvando: Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) - Bronz



Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) - Bronz