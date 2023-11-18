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Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı, Kazada otomobil paramparça olurken araç içerisindeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.





Kaza, 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 N 2260 plakalı TOFAŞ marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olan otomobil içindeki 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapanırken polislerin incelemelerinin ardından cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)