Çorum 'da bir kişinin açık arazide park halindeki otomobilde tüfekle yaralanmış bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı mevkisinde Samet S'nin (32) otomobilde silahla yaralanmış bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla B.Ç. (17) ile E.S. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samet S'nin tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı mevkisinde 19 Mayıs'ta silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, boş arazide 19 AJ 746 plakalı otomobil içinde Samet S. (32) pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmış bulunmuştu. (A.A)