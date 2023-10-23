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Çorum’da meydana gelen olayda bir kadın sürücünün yolun kenarına park ettiği otomobili bir şahıs tarafından kesici bir aletle çizildi.

Olay, Yavru Turna Mahallesinde bir kamu kurumunun bulunduğu sokakta meydana geldi.

Kamuda memur olarak görev yapan kadın sürücü otomobilini her günkü gibi yolun kenarına park etti. Daha sonra aracına binmek üzereyken yan tarafında kesici bir aletle ile yapılmış çok sayıda ki çiziği fark eden sürücü durumu polise haber vererek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahıs araç etrafında kısa bir süre keşif yaptıktan aracın yan tarafını kesici bir alette defalarca çiziyor. Aynı aracın 5 ay öncede aynı şekilde çizildiği ancak failin tespit edilemediği öğrenildi. Polisin olayı gerçekleştiren şahsı belirlediği ve adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.