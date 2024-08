Nakliyeci esnafından İbrahim Doğan, TIR ve kamyon şoförlerine şehir içerisinde park etmeme kararının yeniden gözden geçirilmesini, nakliyeci esnafının hak ve hukukunun korunmasını istedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün TIR ve kamyon şoförlerini araçlarını şehir içerisine park etmemeleri konusunda uyarmasının ardından açıklamaya tepki gösteren nakliyeci esnafı İbrahim Doğan, gece yarısı yoldan gelen bir esnafın aracını nereye park edeceğini ve evine nasıl geleceğini sordu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün demecini esefle okuduğunu kaydeden İbrahim Doğan, “Bulunduğu ilde esnafın hakkını hukukunu savunmakla görevli bir yöneticinin nakliyeci esnafına yönelik ‘arabanızla gece gündüz evinize gitmeyin, kazalara sebep oluyorsunuz, belediyenin garajı var (kapasitesi iki yüz araç) oraya gidin yoksa cezai müeyyideye maruz kalırsınız’ diye açıklama yapması en hafif tabirle görevinden ve sorumluluğundan bihaber olması demektir. Biz sayın başkandan yüksek akaryakıt fiyatları, belimizi büken vergiler, haksız rekabet koşulları, ağırlaşan şartlar sonucu çoluk çocuğunun rızkını kazanma derdinde olan bu sektöre önderlik edip çare aramasını beklerken, gecenin bir yarısı yoldan gelen şoför esnafına evine gelme arabanda sabahla demektedir” ifadesini kullandı.

Doğan, “Pandemide, depremde, her türlü felakette bütün sektörler dururken milleti ve devleti için canla başla mücadele eden, insan hayatının her alanın da doğduğu günkü kundağından, mamasından, öldüğü günkü kefen bezine kadar her şeyde emeği olan bu insanları keşke biraz empati yapıp anlamaya çalışsaydınız. Geceleyin babasının yoldan gelmesini pencerede bekleyen çocuklar için, kapının zili çalar da eşimin geldiğini duymazsam diye gözünü kırpmadan bekleyen eşler için, oğlunun eve girdiğini görünce rahat uyuyabilen anlar babalar için Sayın Valimizden, Emniyet Müdürümüzden, Belediye Başkanımızdan ve İl Trafik Komisyonu üyelerimizden bu kararı tekrar gözden geçimlerini rica ediyorum” dedi.