Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Bağımsız Büro Sendikası Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, İl Trafik Komisyonu tarafından Gazi ve İnönü caddelerinde başlatılan süreli park uygulamasının engelli vatandaşları ve engelli kamu çalışanlarını ciddi şekilde mağdur ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Çam, araçlar için getirilen 15 dakikalık park sınırının ve engelli otopark alanlarının kaldırılmasının anayasal haklara ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

"15 Dakikada Aracı Terk Etmek Bile İmkansız"

Uygulamanın engelli bireylerin hareket kabiliyetini ve sosyal hayata katılımını tamamen kısıtladığını ifade eden Hayati Çam, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tekerlekli sandalye kullanan ya da yürüme güçlüğü çeken bir vatandaşımızın aracından inmesi, yardımcı ekipmanlarını hazırlaması, kamu kurumundaki veya esnaftaki işini halledip yeniden aracına dönmesi isteniyor. Tüm bunların 15 dakika gibi dar bir zaman diliminde yapılmasını beklemek açıkça imkansızdır. Bu karar, eşitlik sağlamak bir yana, fiilen büyük bir eşitsizlik ve mağduriyet doğurmuştur."

"Yönetmelik Açık: Yol Üstünde Engelli Payı Olmalı"

Kararın hukuki boyutuna da dikkat çeken Çam, Anayasa'nın 10. maddesindeki pozitif ayrımcılık ilkesini ve Otopark Yönetmeliği'ni hatırlattı. Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan “Yol üstü araç park yerlerinde engelli araçları için 1/30 oranında park yeri ayrılır” hükmünün göz ardı edildiğini belirten İl Temsilcisi, "Ben yaptım oldu" anlayışıyla hareket eden yöneticilerin halkın ve engelli derneklerinin görüşünü alması gerektiğini ifade etti.

"Çözülmezse KDK ve İnsan Hakları Kurumu'na Taşıyacağız"

Sorunun diyalogla çözülmesini temenni ettiklerini ancak sonuç alınamazsa yasal haklarını arayacaklarını belirten Hayati Çam, sürecin takipçisi olacaklarını şu sözlerle aktardı:

"Sorunun kısa sürede çözülmemesi halinde konuyu TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na resmi başvurularla taşıyacağız."

Başta Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, İl Trafik Komisyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşları sağduyuya davet eden Çam, açıklamasını şu güçlü mesajla tamamladı:

"Trafik akışını düzenleme gayesi ile engelli bireylerin anayasal hakları arasında makul bir denge kurulmalıdır. Engelli park alanlarının yeniden tahsis edilmesi ve bu vatandaşlarımıza özel süre muafiyetleri tanınması hem hukukun hem de vicdanın gereğidir. Unutulmamalıdır ki şehirler, sadece en hızlı hareket edebilenler için değil; en fazla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın da eşitçe yaşayabilmesi için planlanmalıdır."