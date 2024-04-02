Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim sonuçlarının ardından açıklama yaptı.

Millet iradesine saygı duyduğunu ve sonuçlardan çıkarmaları gereken derslerin olduğunu ifade eden Yaşar Anaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçimin demokrasi şöleni mahiyetinde huzur ve sükûnet içinde geçmesine vesile olan güvenlik görevlilerimize, başarılı bir seçim koordinasyonu sağlayan seçim kurulu üyelerine, basınımızın kıymetli temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, sağlık personellerine, demokratik haklarını kullanarak bu güzel duyguları yaşatan seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum.

Tecelli eden millet iradesine saygı duyuyorum. Zira son sözü aziz milletimiz söylemiştir. Seçim sonuçlarından bizlerinde çıkaracağı sonuçlar vardır, kendimizi ve partimizi milletimize daha çok anlatma gereği doğmuştur. Tabi ki diğer siyasi partilerde gerekli dersi çıkaracaktır. Kazanarak göreve gelecek başkan ve meclis üyesi arkadaşlara da başarılar diliyorum.

Seçim sonuçları ile partimiz gerek Türkiye genelinde gerek Çorum da oylarını en az ikiye katlayan, büyük bir başarı elden bir partidir. Bundan sonrada Yeniden Refah Partimizin daha büyük başarılara imza atması için canla başla mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğiz.”