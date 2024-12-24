Balıkesir güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi.

12 ÖLÜ, 3 YARALI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinde meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.