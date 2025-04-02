Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, oda yönetimi ve pazarcı esnafıyla birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarette, semt pazarlarında yapılan denetimlerin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan Yılmaz, dürüst esnafın da pazardaki hileli satış yapanlardan rahatsız olduğunu vurguladı ve “Belediyemizle ortak çalışmalar yaparak pazarlardaki kaliteyi yükselteceğiz" dedi.

"İçimizdeki Çürük Elmaları Temizleyeceğiz"

Pazarcılar Odası olarak doğrudan bir denetim yetkileri olmadığını belirten Erdoğan Yılmaz, belediyenin denetimlerini desteklediklerini ifade etti. Yılmaz, "Belediye Başkanımızın pazar denetimleri halkı ve esnafı korumaya yönelik. Oda olarak her zaman başkanımızın yanındayız. Biz, tüm pazarcı esnafını hedef alan bir açıklama olmadığını biliyoruz. Sıkıntılı esnafa yönelik bir çağrıydı. Biz de pazarcı esnafı olarak içimizdeki çürük elmaları temizleyeceğiz. Müşteri şikâyetlerini sıfıra indirecek bir sistem oluşturacağız. Belediyemizle ortak çalışmalar yaparak pazarlardaki kaliteyi yükselteceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, pazarların düzen ve disiplin açısından büyük yol kat ettiğini belirterek, "Siz göreve geldiğinizden beri yerler numaralandı, denetimler arttı. Bu düzenin devam etmesi için yanlış yapan esnafa karşı taviz vermemeliyiz. İşini düzgün yapan esnaflarımızı da bu vesileyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İşini Ahlakıyla Yapan Esnaf Bizim Onurumuzdur"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum’daki semt pazarlarının Türkiye’ye örnek olacağını belirtti. Hileli satışların önüne geçmek için Pazarcılar Odası ile iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Aşgın, "Ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnafımızın kazanması, üretmesi ve evine helal ekmek götürmesi bizim teminatımız altındadır. Genel olarak esnafımızla gurur duyuyoruz. Pazarcılarımız, yaz-kış, yağmur-çamur demeden halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. İşini ahlakıyla, erdemiyle yapan tüm esnafımız bizim onurumuzdur" dedi.

“Hileli Satışlara İzin Vermeyeceğiz”

Ancak pazarlarda bazı hileli satış yöntemlerinin ortaya çıktığını belirten Aşgın, "Önde kaliteli ürünü sergileyip arkaya düşük kaliteli ürünü koyarak müşteriyi kandıranlar var. Çürük malları poşetleyip müşteriye fark ettirmeden verenler var. Bunlar hem ticari etik hem de inancımız açısından kabul edilemez” dedi.

"Çorum Pazarları Ahlakın ve Erdemin Merkezi Olacak"

Belediye Başkanı Aşgın, pazarlardaki düzeni sağlamak için denetimlerin süreceğini belirterek, "Çorum pazarı denildiğinde herkesin aklına ahlak, güven ve erdem gelecek. İnsanlar burada kimsenin birbirini kandırmadığını, herkesin işini layıkıyla yaptığını bilecek. Pazarcı esnafımızın mağdur olmaması için de çalışıyoruz. Pazarcılar Odamızla el ele vererek işini dürüst yapmayanları ayıklayacağız. Peygamber Efendimizin ‘Aldatan bizden değildir’ hadisini kendimize rehber alarak hileli satış yapanları dışlayacağız, dürüst esnafımızı ise başımızın tacı yapacağız" dedi.

“Denetimlerimiz Artarak Devam Edecek”

Semt pazarlarında denetimlerin sıkılaştırılacağını vurgulayan Başkan Aşgın, şunları söyledi:

"Bundan sonra semt pazarlarımızda hileli satışlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Dürüst esnafımızın ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çorum Belediyesi olarak, halkımızın güvenli ve adil bir alışveriş ortamında alışveriş yapabilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz, herhangi bir usulsüzlükle karşılaştıklarında pazar alanında görevli zabıta ekiplerimize veya 153 Alo Zabıta hattına şikâyetlerini bildirebilirler. Hileli satışlarla vatandaşlarımızın aldatılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Öte yandan, bu konuyu siyasi malzeme haline getiren ve belediyemizi sadece siyasi hesaplarla eleştirenleri esefle kınıyoruz. Çorum Belediyesi, halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve bazı siyasi çevrelerin hiçbir art niyetli söylemi bizleri bu yoldan alıkoyamayacaktır.

Belediyemizin yaptığı çalışmaları karalamaya yönelik bu tür siyasi yaklaşımları doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Belediyemiz, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir."

“İlk encümen toplantısında gerekli işlem yapılacak”

Sosyal medyada gündeme gelen ve ürünlerini döken pazarcılarla ilgili de açıklama yapan Aşgın, "İlk encümen toplantısında bu konuyla ilgili gerekli işlemler yapılacak" ifadelerini kullandı.