Çorum Belediyesi 30 Haziran Pazartesi günü Ahçılar 3. Cadde üzeri Park ve Bahçeler Müdürlüğü girişindeki köprünün yenilenmesi çalışmaları nedeni köprü üzerinden geçişlerin kapatılacağını duyurdu.



Belediye'den yapılan açıklamada; Ahçılar 3. Cadde’nin Çevre Yolu Bulvarı girişi ve caddenin fuar caddesi girişi araç trafiğine kapatılacağı ve araç girişleri sadece bağlantı yollara kontrollü olarak verileceği ifade edildi.

Belediye ayrıca Ahçılar 3.Cadde'de dere ıslahı çalışması tamamlana kadar trafiğin kapatılacağını açıkladı.