Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde KEPAN Derneği tarafından düzenlenen Pediatrist Diyetisyen Buluşması etkinliğine katıldı.

Programa Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü adına Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar, Başkan Yardımcısı Deniz Şentürk ve Sekreter Cansu Nedra Şişman katıldı.

Etkinlikte, pediatrik nütrisyon alanında önemli bilgiler paylaşılırken, katılımcılar alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Hitit Üniversitesi temsilcileri, kulüp ve bölüm adına etkinliğe katılarak akademik ve mesleki ağlarını güçlendirdiler.

Ayrıca, Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar ile KEPAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Doğanay, Şubat ayında Çorum’da gerçekleştirilmesi planlanan bir Nutrisyon Buluşması etkinliği için görüş alışverişinde bulundular. Bu buluşmanın, hem Çorum şehrine hem de Hitit Üniversitesi’ne katma değer sağlayacak önemli bir organizasyon olması hedefleniyor.

Ahmet Serhat Afşar, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü olarak, öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek ve topluma katkı sunacak projelerle alanda öncü bir rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.