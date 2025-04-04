Çorum Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilen Yılmaz Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleştirilen son seçimlerde üyeler tarafından güven tazeleyerek başkanlık görevine yeniden getirilen Yılmaz Kaya'ya tebriklerini ileten Ahmet Pehlivan, Kaya'ya yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz Kaya, Ahmet Pahlivan’a nazik ziyareti için teşekkür etti.
Editör: Atila Çiğdem