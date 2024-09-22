Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışma sonucu bir askerimiz şehit​ oldu.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise açıklamasında, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.