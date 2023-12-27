AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolog Hüseyin Çalışkan, ‘Belediye Personeli ve Çalışma Anlayışımız’ başlıklı projesinin detaylarını paylaşmaya devam ediyor.

Hüseyin Çalışkan, daha önce bazı maddelerini duyurduğu ‘Belediye Personeli ve Çalışma Anlayışımız’ başlıklı projesinin devamını paylaştı.

“Personellerimize, görev süremiz bittikten sonra, karşılaştığımız bir ortamda, birbirimize karşılıklı saygı ve sevgimizi gösterebileceğimiz bir şekilde yaklaşacağız” diye Çalışkan, şu detayları paylaştı:

“Personellerimizin sadece işine odaklanması, işini yaparken haz alabilmesi ve mutlu olması en büyük isteğimdir. Personellerimizin siyasi tercihleri ne olursa olsun, personellerimizi sadece yaptığı işe göre değerlendireceğimi, bizimle aynı siyasi görüş ve bakış açısını paylaşmak zorunluluğu olmadıklarını, yönetim olarak bizim yapacağımız faaliyetlere katılma zorunluluklarının da olmadığını peşinen ifade ediyorum.

Adaylık ve akabinde başkanlık nasip olduğu taktirde, çeşitli sebeplerle, şahsen veya karşılıklı, küskün, kızgın, kırgın veya mesafeli olduğum personellerle ilgili, zihni düşüncemi sıfırlayarak işe başlayacağımı, herkese eşit mesafede duracağımı, ancak devam eden yönetim sürecinde de sıfır toleransla çalışacağımı ilan ediyorum.

Her siyasi görüşten arkadaşlarla uzun yıllardır, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde diyalogumuz vardır. Herkesin gönlünde de bir aslan yatar. Seçim dönemlerinde ve sair zamanlarda, kendi ekmek kapılarına kendi elleri ile zarar vermeyecek anlayış ve duruş ölçüsü içerisinde, personellerimizin siyasi tercih ve çalışmalarına karışmayacağıma, gönüllerindeki aslana saygı, kendilerine saygı ve sevgi duyacağıma itimat etmelerini isterim.

Belediye ciddi bir kurumdur. Belediyecilik de ciddiyet ister. Başkanından tüm personeline kadar, aynı hassasiyeti paylaşmayı ve bu hassasiyete uygun davranılmasını beklemek ve istemekten daha doğal bir talep olamaz. Yönetim kademelerinde tecrübeli, birikimli, yönetici vasıflı, yenilikçi, fikir ve proje üretme heyecan ve heveslisi arkadaşlarla çalışma anlayışı elbette ideal bir yaklaşımdır. Yönetim kademesinin ve personellerimizin, iştigal konuları ile ilgili ve diğer konularda fikirlerini alma, uygun olanları değerlendirme önceliklerimiz arasındadır. Ortak aklın doğrusu, ortak tektir. Bu tek doğru, herkes tarafından, herkese eşit olarak uygulanacak tek şablondur.

Başkan yardımcılarından, birim müdürlerine, ofis personellerinden işçi personellerine kadar, tüm ekibin, fert fert yaptıklarının doğrusu o kişiye ve başkana artı yazar, yanlışları ise sadece başkana eksi yazar. Bir kişiye eksi değil, hepimize artı yazacak şekilde çalışmak düsturumuz olmalıdır. Personeller anlamında, belediye fert fert hepimizin dükkanı, bizlerde bu dükkanın esnafı anlayışıyla hareket edecek ve kapıdan giren herkesi müşterimiz bileceğiz. Öyle hizmet vereceğiz ki, bu müşteriler bizim "sadık müşterimiz" olacaklardır.

Başkanından yönetim kadrosuna, hizmette maksimum hedefi tutturmak ve hizmette maksimum memnuniyet istiyorsak, cesur kararlar alabilmeli ve sıkı takip edebilmeliyiz. Adaylık ve başkanlık nasip olursa, ben elimi taşın altına koymaya geliyorum. Yönetim kadrosu haricinin, benimle birlikte elini taşın altına koymasına değil, elimin üstündeki taşı elleri ile kaldırmaya gayret ederek, elimin daha fazla ezilmesine izin vermemelerine ihtiyacım olacağını ilan ediyorum.

Karşılıklı saygı çerçevesinde, adil, hakkaniyetli, dozunda ve yapıcı eleştirilere açık, bu eleştirileri dikkate alan, haklı görülenlerde eleştiri sahiplerinin hakkını aleni teslim eden bir başkan olmaya çalışacağıma söz veriyorum.

Yönetici kadrosundan personeline kadar tüm çalışma arkadaşlarımızın, tecrübesine, tavsiyesine, bilgi ve birikimine değer veren, bu hususlarda kıskançlık ve alınganlık değil sevinç gösteren, projesi ve fikri olanlara hem değer veren, hem ödüllendiren, hem de onore ederek yücelten ve yükselten bir Başkan olmaya çalışacağıma da söz veriyorum. Sadece yönetimi değil, yönetişimi esas alacağız. Sadece ben demeyeceğiz biz diyeceğiz. Tek rengi değil her rengi seveceğiz. Tek motifin değil, çok ve değişik motifin ve çok rengin bir araya geldiğinde kilim olduğunu kabul ederek hep birlikte çalışacağız.”