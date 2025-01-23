Çorum FK yine çirkin ve kötü tezahürattan ceza kurulundu. Kırmızı Siyahlı takım Ümraniyespor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından kulübe gönderilen rapora göre Çorum FK maçında taraftarların üç kez farklı dönemlerde 12 saniye yaptıkları K..... İ...... tezahüratı nedeni ile bu sezon dördüncü kez ceza kuruluna gitti. Ayrıca VİP A tribününden maç sonunda sahaya inen taraftar nedeni ile de kulüp saha olayları nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Kırmızı Siyahlı kulübü iki suçtan artan oranda bir para cezası gelecek.

Şanlıurfaspor kulübü saha olayları ve çirkin kötü tezahürat, Erzurumspor talimatlara aykırılık, Amedspor saha olayları, Sakaryaspor, Kocaelispor ve Pendikspor çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Sakaryaspor antrenörü Mehmet Nacır sportmenliğe aykırılık, Mert Mustafa Yücetürk ise talimatlara aykırılık ve sportmenliğe aykırı hareket, Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu ise hakem soyunma odası koridorunda hakaret suçundan Bandırmaspor'dan Mulumba ise hakareti nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.