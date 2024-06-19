Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınının yaşandığı Cendere Köprüsüne gelen piknikçiler, yaptıkları hatalı araç parklarıyla Sincik-Kahta karayolunu trafiğe kapattı.

Tarihi Cendere Köprüsüne gezi ve piknik amaçlı gelen vatandaşlar araçlarını Sincik-Kahta Karayoluna park ettiği için bu yolu kullanan sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

Hatalı araçlar yüzünden Sincik- Kahta Karayolu Cendere Köprüsü mevkiinde ulaşım tek şeritten sağlanmak zorunda kalıyor.

Böyle bir yoğunluğun yaşandığı tarihi Cendere Köprüsünde herhangi bir güvenlik tedbirinin alınmaması ve araçların gelişi güzel park etmesi sonucu yaşanan trafik sıkıntısı yolu kullanan sürücülerin tepkisine neden oluyor.