CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un Dodurga ilçesinde pirinç sularının her gece 4 saat, haftada 2 gün tamamen kesilmesinin pirinç üreticilerini mağdur ettiğini söyledi.

Su kesintilerinden dolayı çiftçiler arasında gerginlik ve adeta su savaşları çıktığını aktaran Tahtasız; "Suyun planlandığı şekilde verilmesi büyük önem arz ediyor. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve olası ciddi çekişmelerin önlenmesi için Çorum Valiliğimiz, Çorum İl Özel İdaresi, DSİ 54. Çorum Şube Müdürlüğü ve Dodurga Kaymakamlığı'na gerekli önlemleri almaları konusunda çağrıda bulunuyorum." dedi