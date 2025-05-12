Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Kongre sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, silahları bıraktığını açıkladı.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını resmen duyurdu.

KARAR BÖYLE DUYURULDU

Yapılan açıklamada, ''PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.'' denildi.

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