AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, PKK'nın kendini feshetme kararını değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye'nin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Yakup Alar, "Türkiye Yüzyılı'nın mührü dünyaya vurulurken, milletimizin büyük hedeflerinden biri olan Terörsüz Türkiye artık temenniden çıkıp somut bir sürecin eşiğine gelmiştir. Yıllardır süren mücadele, kararlılık ve birlik beraberlik ruhu, bu tarihi adımı mümkün kılan en büyük güç olmuştur" dedi.

Türkiye'nin fesih ve silah bırakma kararı ile vesayet odaklarının dayatmalarını kırarak, millet iradesinin üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını ifade eden Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreç, yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, toplumsal birlik ve demokratik ilerleyiş açısından da bir dönüm noktasıdır. Artık, terörden arındırılmış bir geleceğe doğru adım atmanın tam zamanı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sarsılmaz iradesi ve Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, milletimizin engin feraseti ile birleşerek toplumsal bir dayanışma ruhunu doğurmuştur. Bu birliktelik, teröre karşı topyekûn bir mücadele anlayışıyla şekillenmiş ve milli duruş kavramı gerçek anlamını bulmuştur.

Türkiye, artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte terörün her türlü formuna karşı dik duruş sergileyen bir ülke konumundadır. Bu tarihi sürecin başarıyla hayata geçirilmesi için, milli birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeli; toplumsal dayanışmayı her alanda pekiştirmeliyiz.

Güçlü Türkiye, ancak huzur ve güvenlik içinde daha büyük hedeflere ulaşabilir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından biri olan Terörsüz Türkiye artık hayal değil, somut bir gerçeklik haline gelmektedir. Bu süreç, her bireyin ortak sorumluluğu ve katkısıyla başarıya ulaşacaktır.

Gelecek artık bizlerin ellerinde! Güçlü, bağımsız ve terörden arındırılmış bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz."