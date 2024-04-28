Türkiye'de terör mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Operasyonların ardından köşeye sıkışıp kaçacak delik arayan eli kanlı terör örgütü PKK mensupları farklı sabotaj yöntemlerine başvurduğu ortaya çıktı. PKK, Suriye-Esad rejiminden temin edip Irak’ta 15 farklı merkeze naklettiği kimyasal karışımları sivillere karşı kullanıp suçu Mehmetçik'e atacak.

Türkiye Gazetesi'nin saha kaynaklarından edindiği son bilgilere göre; PKK’nın silah kimyevi biriminden sorumlu “Sipan” ve “Mahmut” isimli iki terörist geçtiğimiz mart ayında Menbiç-Arime bölgesinden son karışımları teslim aldı.

Eli kanlı terör örgütü PKK; havan topları, kısa ve orta menzilli roketler dâhil birçok silaha monte edilebilen kimyasal kapsüller yanında mayın ve diğer bomba türlerine de monte edilebilen karışımlarla yüzlerce sivili hedef almak için hesap yapıyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI KIŞKIŞRTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Uyuşturucu, silah, insan, altın, petrol ve altın kaçakçılığından yıllık neredeyse 1,5 milyar dolar gelir elde ettiği düşünülen terör örgütü PKK, kimyasala başvurarak bir yandan bölge halkını hedef alacak diğer yandan ise Türkiye karşıtı cepheye saldırı gerekçesi üretecek.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYORLAR"

DEM Parti ve bölge politikalarını yakından takip eden Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Palabıyık, 31 Mayıs seçimlerinden sonra bölgedeki siyasal sürecin özellikle belli başlıklarda uçuruma sürüklendiği tespitinde bulundu ve Irak operasyonu ile üst düzey tahrik girişimlerinin başlayacağını ifade etti.

Palabıyık şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti, devletin yerel yönetimler aracılığı ile ilmek ilmek ördüğü şefkatli tavrını, altüst ederek, devlet ile halk arasında kan davası zemini döşemeye çalışıyor. Özellikle, Kuzey Irak operasyonu öncesinde bazı provokasyon hazırlıklarının olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu sebeple DEM Parti ve uzantıları kurdukları yeni dış ve iç ittifaklardan da güç alarak hem halkın hem de devletin sinir uçları ile oynuyor. Van olayı buna bir örnek. Barzani ve Bağdat ile anlaşan Türkiye’nin karşısına İsrail-PKK paçavraları sallayarak çıkmanın başka ne gibi izahı olabilir? Bu provokasyon süreci Türkiye’yi yeniden bir Kobani ya da Hendek terör kalkışmasına götürme arzusunun göstergesidir. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar"