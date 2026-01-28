Plaka basım işlemlerinde nakit ödeme dönemi sona erdi, yeni bir dönem başladı.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla plaka basım işlemlerinde yeni sisteme geçileceğini belirterek, odada elden nakit tahsilatın sona erdiğini duyurdu.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, araç sahiplerini ve ilçe esnafını yakından ilgilendiren önemli bir sistem değişikliği olduğunu açıkladı. Başkan Doğan, federasyonun aldığı karar doğrultusunda plaka basım hizmetlerinde nakit ödeme döneminin artık kapandığını söyledi.

Başkan Doğan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yeni plaka sistemine geçiş yaptığı belirtildi. Buna göre; 02.02.2026 tarihinden itibaren plaka bastırmak isteyen vatandaşların, ödemelerini odaya gelmeden önce banka kanalıyla yapmaları zorunlu hale geldi.

YENİ İŞLEMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlemlerinin aksamaması için yeni prosedürü anlatan Başkan Doğan, izlenmesi gereken yol hakkında bilgiler aktardı.

Vatandaşların önce Noter’den "Plaka Basım Belgesi"ni alacağını belirten Doğan, belge üzerinde yer alan "Geçici Referans Numarası" ile bankaya ödeme yapılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Ödemelerin sadece Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı üzerinden ya da şubelerinden gerçekleştirilebileceğini dile aktaran Doğan, ödeme işlemini tamamlayan vatandaşların, dekont veya işlem bilgisiyle Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası'na gelerek plakalarını bastırabileceklerini ifade etti.

YENİ SİSTEMLE ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Konuyla ilgili Çorumluları uyaran Başkan İbrahim Doğan, "Odamıza plaka bastırmak için gelen vatandaşlarımızdan artık nakit tahsilat yapılmayacaktır. Esnafımızın ve vatandaşımızın zaman kaybetmemesi için ödemelerini belirtilen kamu bankalarına referans numaralarıyla yapıp gelmeleri önemle rica olunur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

