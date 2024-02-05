Çorum İl Emniyet Müdürlüğü şehirde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 26 Ocak-02 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5’i ruhsatsız tabanca, 4’ü kurusıkı tabanca ve 6’sı tüfek olmak üzere 15 adet ateşli silah ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca 9 adet kesici ve delici alet, 73 adet fişek, 438 adet sentetik ecza maddesi, 4 gr. esrar maddesi, 10,16 gr. metamfetamin, 3 adet payp, 48 deste iskambil kağıdı, 2 adet rulo hesap kağıdı ve oyun zarı ele geçirildi.