‘Sıkılmadık el, girmedik kapı bırakmayacağız’ ‘Sıkılmadık el, girmedik kapı bırakmayacağız’

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü şehirde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 26 Ocak-02 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda  5’i ruhsatsız tabanca, 4’ü kurusıkı tabanca ve 6’sı tüfek olmak üzere 15 adet ateşli silah ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca 9 adet kesici ve delici alet, 73 adet fişek, 438 adet sentetik ecza maddesi, 4 gr. esrar maddesi,  10,16 gr. metamfetamin, 3 adet payp, 48 deste iskambil kağıdı, 2 adet rulo hesap kağıdı ve oyun zarı ele geçirildi. 